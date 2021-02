Todo sobre “lifting” y extensiones de pestañas

El lifting de pestañas es un tratamiento que alarga y crea una ligera curva hacia arriba de manera natural y duradera, consiguiendo mayor longitud y espesor.

Para las chicas que tienen las pestañas medias o largas sin forma y quieren conseguir un resultado natural ¡es la opción perfecta!

El lifting y las extensiones son los tratamientos más populares que hoy existen para aplicar en las pestañas.

El primero es un encrespado de la pestaña natural, y el segundo, un estiramiento o alargamiento, esto dependerá del rulo que se utilice. Esta técnica sirve para dar realce de las pestañas, explica Andrea Kattán, especialista de Esthetic Láser.

El resultado final dependerá de la pestaña de cada clienta que se lo realice. Cuando son muy largas se recomienda el encrespado, pero si son muy pequeñas se puede hacer tanto el estiramiento como el encrespado. En ambas técnicas se utiliza un gel fijador.

Dato importante: en las siguientes 24 horas de haberse hecho el tratamiento no se pueden mojar, ya que en este lapso la pestaña procesa el gel reestructurante.

No hay productos cosméticos, en especial que deban usarse luego de su aplicación. Perfectamente puede utilizarse la máscara, mejor conocida como rímel.

Además, agrega que si al momento de realizar este procedimiento la clienta sufre algún tipo de irritación se debe retirar de inmediato, pero que esto rara vez sucede: de diez personas, una puede sufrir de esta incomodidad.



Lifting de pestañas. Alejandra Matute, esteticista de Chen Studio Medispa, afirma que por lo general el lifting “se lo pueden realizar todas las personas, pero no se recomienda a personas que tengan piel grasa o que las pestañas sean muy cortas”.

Sobre si es necesario teñir la pestaña, asegura que “no es necesario, es opcional, puede realizarlo sin tinte perfectamente”.

Andrea Kattán, por su parte, explica que “la duración va de entre 4 a 6 semanas, dependiendo de varios factores claves, como son el estilo de vida de cada clienta, tipo de piel y el ciclo regenerativo de las pestañas naturales”. Lo más recomendable es hacerlo un mes y descansar el siguiente, y así sucesivamente, pues las pestañas al igual que el cabello y la piel se regeneran.

El uso continuo de este procedimiento puede debilitar la pestaña y por eso se recomienda el uso y aplicación de un suero especial para fortalecerla.

Matute aclara un dato muy importante: “Cabe mencionar que no se considera que haya un permanente para pestañas, ya que la pestaña tiene un ciclo en el que tiene sus fases de crecimiento para luego caerse, por ende no es permanente. El lifting no daña la pestaña”.



Las extensiones de pestañas. Como su nombre lo indica, son extensiones que se adhieren a las pestañas de la persona.

Hay diferentes tipos: las naturales, sintéticas, de seda y de mink.La diferencia entre ellas está en el material con que son elaboradas, hay algunas que son más gruesas, duras y hay otras que son suaves como una pestaña natural.

Las pestañas clásicas son las más gruesas, las de volumen clásico, son normalmente sintéticas y más económicas. Los precios del servicio dependen del estilo que la clienta elija, ya sea un set clásico, set volumen y megavolumen.

El set clásico de extensión de pestaña consiste en aplicar uno por uno cada vello en la pestaña natural de la clienta, este proceso tiene una duración de dos horas y media.

Para el set megavolumen se utiliza una técnica diferente, en la cual se aplican aproximadamente de tres a seis pestañas en forma de abanico, adheridas a cada pestaña natural, lo que da el efecto de megavolumen.

Victoria Kattán, experta en la técnica, explica que para hacerse una extensión de pestañas hay que tener en cuenta varios factores: si la clienta tiene la pestaña debilitada, lo más recomendable es el set clásico.

“Es muy importante que las profesionales en estas técnicas les sugieran a las clientas lo que más les conviene, hasta qué tamaño se pueden hacer las extensiones de pestaña; que va a depender del ojo de la persona”, aconseja Kattán.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que se deben tener varios cuidados luego de la aplicación, 24 horas después, al igual que el lifting, no deben mojarse, ya que el adhesivo tarda unas horas en secarse completamente. Lo mejor de estas técnicas es que no necesitas maquillar las pestañas.



Consecuencias. Una mala aplicación de pestañas puede ser muy perjudicial para los ojos de la clienta, ya que es una zona muy sensible. “Por insignificante que parezca, una mala aplicación puede perjudicar el ojo de la clienta, herir el párpado o provocar otro tipo de lesión.

En caso de irritación lo mejor es retirarlas inmediatamente, ya que hay personas que desarrollan con el tiempo alergias al cianoacrilato, uno de los componentes del adhesivo de pestañas. Victoria Kattán explica que “con un mantenimiento cada 3 o 4 semanas las puedes tener indefinidamente.

“Es imposible que las auténticas extensiones de pestañas pelo a pelo duren más que eso, pues el ciclo de vida de una pestaña natural es de un mes aproximadamente”.

Kattán indica que la persona perfectamente puede ir a la playa, mojarlas, pero no debe halar las extensiones ni frotarse los ojos y evitar baños calientes como los sauna. Indica que es indispensable lavarlas y peinarlas a diario como medida de higiene.



Costos. Los precios de las extensiones de pestañas varían según sea el tipo, por ejemplo, las clásicas tienen un precio desde L1,500 y el megavolumen L3,000. Ninguna es mejor que la otra. Al final se trata de dos tratamientos diferentes. Puedes escoger entre ambas técnicas.