¿Cuál es el mejor horario para hacer actividad física?

Hacer ejercicio debería ser uno de los propósitos para 2021; sin embargo, hay muchas personas que aún no saben cómo iniciar. Esto se debe a razones como el poco tiempo libre, mucho trabajo, falta de disciplina, pereza, etc.

Uno de los problemas más frecuentes para los principiantes es elegir a qué hora hacerlo, ya que, en la mayoría de los casos, la gente debe mantener un balance entre las responsabilidades laborales, académicas, sociales y domésticas.

Si bien es cierto que realizar actividad física con regularidad es muy beneficioso para la salud, el cuerpo debe acostumbrarse a un horario determinado para que obtenga los mejores resultados.

Xavier Dolmo, entrenador físico y fundador de Dolmo’s Fitness Center SPS, indica que la mejor forma de fijar un horario de ejercicio es “autoanalizando la disponibilidad de tiempo.

Cualquier hora es buena para ejercitarse, lo único que el individuo debe considerar un lapso en el que pueda dedicar la mayor concentración posible a su entrenamiento”.

Asimismo, Dolmo explica las diferencias que existen entre practicar deporte por la mañana, tarde y por la noche:

Horario matutino. “Uno de los puntos más destacados de esta jornada es que favorece la productividad durante el resto del día, las personas están más activas y con mejor estado de ánimo”, expresa.

Desde el punto de vista fisiológico, también se recomienda para equilibrar el peso y tener mayor quema de calorías.



Horario vespertino. Uno de los beneficios puntuales es que, debido al desgaste físico diario, el ejercicio en horas de la tarde ayuda a tener una mayor y mejor conciliación del sueño. Asimismo, debido al movimiento de todo el día, las posibilidades de una lesión se ven reducidas.

No muy tarde. El experto recomienda no ejercitarse después de la última comida, es decir, a partir de las 8:00 pm, ya que el cuerpo, en lugar de relajarse, se sentirá más fatigado y no habrá un descanso adecuado.

Tampoco es necesario realizar dos sesiones de ejercicio al día, “con una rutina de entrenamiento bastante consolidada de entre 45 minutos a una hora se puede ejecutar un entrenamiento correcto”.

De igual forma, es muy importante mantener los tiempos de descanso, intervalos de ritmo, repeticiones y demás, ya que son factores influyentes en los resultados deseados.





¿Qué comer antes y después?



Dolmo advierte que la alimentación varía de acuerdo con tu objetivo: si estás buscando incrementar la masa muscular, debes desayunar un platillo rico en proteínas y carbohidratos; si quieres reducción del índice de masa, ten una ingesta mayor de proteína, carbohidratos en menor grado y fibra.

En ambos casos es oportuno comer algo suave previamente, así harás una digestión más rápida y tendrás mejor rendimiento. Por ningún motivo dejes de comer, pues el cuerpo necesita muchos nutrientes para estar bien.