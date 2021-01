Aprende a vestir de acuerdo con tu estatura

¿Te sientes acomplejada porque eres muy alta o muy bajita y no sabes ni cómo vestirte? Una forma para lucir increíble y llevar la moda exacta para ti es sentirte bien con tu estatura y sacarle provecho.

Si sientes que, precisamente por ser bajita, utilizas el mismo tipo de ropa, si no te sientes cómoda con tu apariencia, aquí te contaremos cómo renovar tu clóset y sentirte orgullosa con tu estatura menuda.

Johana Mejía te regala unos consejitos que seguro te gustarán.

Para mujeres bajitas. Ya que no favorecen a las chicas de estatura baja, no es recomendable que uses estampados grandes y, en caso de que te gusten mucho, usa estampados pequeños y discretos, sin dibujos exagerados.

Ella afirma que estos acortan tu figura, haciéndote ver aún más pequeña. Los escotes de cuello V hacen parecer que tu torso es más largo, no uses muchos cuellos redondos, pues visualmente acortan tu figura.

La ropa con colores muy opuestos entre sí te hacen ver muy bajita de estatura. Opta por vestir prendas de las mismas tonalidades de color para parecer más alta. Ponte un pantalón negro y camiseta azul oscuro o pantalón blanco con camisa color carne para crear armonía en lo que vistes.

Si llevas falda o vestido, combínalos con zapatos color carne, así aparentarás tener piernas más largas. Evita los zapatos muy coloridos.



Mujeres altas. Las faldas y vestidos con volantes te quedarán geniales si eres alta, puedes usarlos de todos los colores y tamaños. Si tienes las piernas muy finas y quieres que parezcan más gruesas, opta por ponerte pantalones anchos y de color claro.

Si tienes pocas caderas o muy finas, es recomendable que uses cinturones anchos, esto hará parecer que tienes caderas más grandes y te favorece rá mucho.

Indiscutiblemente, los escotes de cuello redondo van a favorecerte y, si quieres resaltar aún más tu altura, usa escotes en V, visualmente te hacen más alta. Recuerda que los colores claros acentúan y los colores oscuros disimulan.