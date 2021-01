Viste según tu cuerpo, cabello y piel  

Quizá eres joven y te gusta lucir atractiva, y muchas veces tienes dudas respecto a qué prendas te sientan bien.

A lo mejor te preguntas, ahora que me corté el cabello, ¿qué tipo de blusa uso? Tengo las caderas muy anchas, ¿qué vestido o falda uso? ¿Debo combinar mi vestuario con mi tono de piel o con mi tipo de cuerpo? ¿Con qué ropa quedan bien estos zapatos?

Y sí, tal y como lo piensas, al momento de vestirte debes tener en cuenta aspectos como tu tipo de cuerpo, cabello y piel para acertar con tu look. Y por supuesto, jamás utilices algo con lo que te sientas incómoda o piezas que no vayan con tu personalidad y gustos.

El propósito siempre será resaltar tu belleza y que veas cada parte de tu cuerpo como un atributo y no como un impedimento para sentirte bien.

Busca atuendos frescos, usa tenis sin muchos adornos, jeans y blusas sin estampados exagerados.

La modelo y experta en moda Johana Mejía aconseja que “las mujeres somos valiosas, portemos con seguridad nuestra vestimenta, esto será un pilar fundamental para lograr tener confianza y así encaminarnos de manera exitosa a lo que deseamos emprender.

Busca siempre tu comodidad y equilibrio, emocional y físico”.

La experta en moda te da algunos consejos para que seas el centro de atracción en donde sea que te encuentres.



Cabellos cortos. En atuendos para el día a día lo mejor es buscar un vestido en algodón, punto o jersey, o algún material cómodo. Un look fresco con jeans al corte tipo péplum, una blusa que resalte la cintura. El uso de color en zapatos y uñas es ideal para una salida en la noche o ir por un café con las amigas.



Cuerpo en forma de manzana.Si utilizas la ropa a la que mejor te acoples, te sentirás segura de ti misma y, además, cómoda. Si tienes este tipo de cuerpo y quieres disimular algunas curvas, aleja la atención de la cintura y usa ropa que acentúe otras partes. Los colores no muy llamativos favorecen el torso, también los vestidos de cintura alta.



Cuerpo en forma rectangular. Con este tipo de cuerpo usa ropa que rompa tu silueta. Crea curvas que se muevan de arriba hacia abajo desde el área de la cintura, no utilices cortes rectos. Una excelente opción son los jeans skinny, para aumentar la voluminosidad de tus caderas. No olvides, al momento de llevar faldas y vestidos, utilizar también un cinturón que te cree esa curva.



Cuerpo en forma de pera. El truco para vestir este tipo de cuerpo es usar cualquier cosa que destaque el área de los hombros y del busto. Mantén la atención sobre la parte superior del cuerpo, reduciendo la importancia de la inferior. Los maxivestidos con escotes servirán para resaltar tu busto, no abuses de ellos. Esta figura caracteriza a la mujer latina.



Piel clara. A las pieles más blancas o claras les favorecen más los colores como el negro, el gris, el azul oscuro, el beige, el blanco, el morado, el rosado, el rojo, el dorado y el plateado. Todos estos colores son fáciles de combinar y dan como resultado una apariencia distinguida y elegante. Si quieres lograr un look natural y elegante, el color negro es una muy buena elección.



Piel oscura.Busca colores que, como el blanco, destaquen más tu tono de piel, ya que el juego de contrastes resalta y queda muy bien. También puedes elegir un azul muy vistoso, amarillo, fucsia, verde o negro. Utiliza accesorios de color dorado. Si quieres brillar con ropa amarilla, procura combinarlo con gris, verde o azul. Y si tu intención es lucir informal o formal, no importa, el gris siempre te favorecerá.