Mocasines, los pares del momento

Son los pares del momento. Originarios de Norteamérica y elaborados con materiales finos como el ante, los mocasines refinaron su diseño artesanal cuando en los años 50 hicieron alto en talleres europeos.



Gucci les adaptó una hebilla metálica relacionada con el deporte ecuestre, sumó una cinta de popotillo en verde y rojo, y el resultado fue el "Horsebit" un modelo tan clásico que ahora ocupa una vitrina en el Metropolitan Art Museum de Nueva York.



Siguiendo el paso aparecieron otras duplas del deseo, gracias al "Zapatero de las estrellas", Salvatore Ferragamo lanzó al mercado mocasines que reflejan confort y una caprichosa elegancia a la italiana.



Paradójicamente hoy se acompañan de jeans y cero presencia de calcetines.



Otros diseños de autoría anónima como el "Tassel" o mocasín dotado de suela dura y borlas de piel, ya aparecen en la propuesta virtual de Zara.



Uno más reconocido como el "Beefroll", lleva un ribete de piel en frente y costado del empeine... de ahí que han surgido miles de mocasines que por sus diseños son multi combinables, acompañan el tiempo sport, el "Home office" y de ahí cualquier actividad como quedarse en casa.