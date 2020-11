Ellos se ponen ¡vestidos!

Hace algunos días, un vestido a cuadros diseñado por Alessandro Michele para Gucci llamó la atención porque se agotó en pocas horas en su página web sin importar que el precio de venta era de casi 50 mil pesos.



Además, este diseño, que recuerda a los uniformes escolares o a los mandiles de color rosa a cuadros chiquitos, estaba pensado para que lo llevaran caballeros. El mensaje de la marca es que busca precisamente combatir estereotipos tóxicos.



De esta manera, no es de extrañar que la moda sigue apostando por diseños sin género, unisex o 'genderless' en un momento en que se vive una explosión de inclusión en todo el mundo.



Entre los ejemplos más recientes se encuentran también las propuestas de Prada, así como los de Dominga, una firma mexicana que lanzó un vestido negro con flores de tehuana valuado en 4 mil 800 pesos y que ha sido muy comentado en redes sociales.



"Los vestidos y las faldas no deberían ser privativos de mujeres. Después de todo, en la antigüedad eran utilizados por ambos sexos. Me gusta que la moda deje de asignar un rol sexual a través de sus propuestas y espero que otras industrias, como la de los juguetes, eliminen también los estereotipos y colores designados para niños y niñas", comenta Lucy Lara, experta en moda e imagen.



Otros críticos parecen afirmar que se ha vuelto a una coquetería masculina que se había perdido a lo largo de la historia, y que les pertenece a los hombres por derecho histórico, aunque hay matices a considerar en estos nuevos diseños.



"En el caso del vestido de Gucci suena más a estrategia de venta, porque la gran pregunta sería cómo confeccionar vestidos que se vean bien y que sean prácticos para el hombre en su vida diaria.



"Creo que ya teníamos ejemplos anteriores, como en los cholos, que usan camisas súper grandes que parecen vestidos o túnicas, así que es una moda recurrente. Pero yo, mientras no vea que los señores en las oficinas de Santa Fe los lleven con sus trajes, no creo que sea una tendencia perdurable", dice Gustavo Prado, director de Mextilo, compañía dedicada a la investigación de moda y tendencias.



Aunque todos reconocen que los hombres han usado faldas o túnicas desde los filósofos griegos y romanos, por no mencionar las faldas en Escocia, hay que considerar detalles importantes.



"El punto de reflexión ahora sería si las mujeres usan pantalones como señal de empoderamiento, ya que hay que recordar las expresiones 'who wears the pants here?' o 'con los pantalones bien puestos'. ¿Qué significará el vestido en los códigos de vestimenta actuales? Será solamente una posición de 'me importa poco', porque, la verdad, no veo un mensaje que pueda compararse al ejemplo ya citado de las féminas con el pantalón", agrega la experta Anna Fusoni.



Poco a poco, influencers como el diseñador Marc Jacobs nos regalan sus imágenes enfundados en vestidos más o menos bonitos, más o menos favorecedores.



Es quizás momento de dejar que la libertad florezca en la moda y en estos tiempos aciagos. Y como bien afirma Lucy Lara: "Es tiempo de entender que todos tenemos derecho al rosa, al azul, a las faldas, a los tacones y a lo que nos plazca".



Polémica

La sesión de Harry Styles en Vogue, como alegato de fluidez de género, provocó mucha controversia.

Algunas voces, como la influencer Candace Owens, dicen que "no existe una sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes. Devuélvannos al hombre varonil", frase que obtuvo muchas respuestas en contra, como la de la actriz Olivia Wilde, quien reviró "masculino es lo que tú quieres que sea", en redes sociales.





¿Qué significa ser hombre en el 2020?, le cuestionaron al actor Alejandro Speitzer en entrevista concedida a la revista Bad Hombre: “Siempre percibí que convertirme en un hombre era desprenderme de estereotipos, ser una buena persona, honesta, sensible, que pudiera conectar con sus sentimientos.”

Miembros de la comunidad transexual afirmaron que es mucho más fácil ver a un artista popular ser aplaudido por desobedecer las normas de un género, cosa que no ocurre con personas trans en la vida real, por lo que no esperaban verdadero impacto con esta publicación.