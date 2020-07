Los beneficios del escualano para lucir más joven

La industria dermocosmética ha crecido a pasos agigantados, y cada vez se ofrecen más opciones para poder cuidar nuestro rostro de una forma personalizada según las características de nuestra piel. Y en esta era donde el amor por lo natural crece, el escualano llegó para posicionarse en tus productos predilectos como bloqueador solar, serum, y hasta limpiadores.



¿Pero qué es y de dónde viene?, es un lípido vegetal que molecularmente es muy similar a los que tiene nuestra piel, y debido a su consistencia es perfecto para las pieles grasas, pues es ligero y no se oxida. Dentro de sus principales beneficios está el tener propiedades calmantes y purificantes, proteger la barrera cutánea de la piel y retener la hidratación,.



Un dato importante es que el ser humano lo produce hasta la edad de 25 años, por lo que es imprescindible que después de esta edad incluyas en tu rutina productos con este componente que actualmente lo obtienen, en su mayoría, de germen de trigo, aceite de oliva y caña de azúcar.



Además, ayudará a prevenir las manchas en la piel, arrugas y daño por rayos 'UV'. Ahora sólo tienes que elegir en qué formato lo prefieres, y Biossance, la firma pionera de cuidado de la piel en biotecnología, propone las siguientes opciones:



Protector solar: Con Zinc y 'FPS' 30, es amable con la piel debido a su base de óxido de zinc que refleja los rayos 'UVA' y 'UVB' sin dejar textura blanca sobre la cara. Cabe mencionar que es amigable con los arrecifes de coral, pues su formulación no los daña.



Desmaquillante: Para una limpieza profunda nada como eliminar las toxinas con un aceite antioxidante, podrás utilizarlo hasta dos veces al día y removerás impurezas.



Suero: Con phyto-retinol y bakuchiol para aportar luminosidad, es una alternativa a la opción convencional de retinol, pues prescinde de las irritaciones que este suele provocar en la piel.



Aceite: Con vitamina C y aceite de rosas para reafirmar y tonificar el cutis. Su uso puede ser para cualquier tipo de piel.

Todos los productos anteriores tienen escualano de fuente vegetal que no es proveniente de hígado de tiburón, por lo que pondrás un granito de arena en la conservación de esta especie.