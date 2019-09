Cómo hacer un “Nail Art” en tonos neón  

Lo que está de moda es el manicure con tonos neón. Se puede usar una uña de diferente color o simplemente transparencia.



Hicimos algo minimalista con tono neón. Un consejo, siempre que vayamos a hacer algo minimalista bajemos la tonalidad neón.



Esta tendencia siempre se basa en la personalidad de cada quien a la hora de usarlos. La moda de hoy es usar colores de la misma secuencia: diferentes tonos de azul y café.



En esta ocasión usamos esmaltes semipermanentes, estos pueden durar de 15 a 20 días si se manejan higiénicamente.



Lo primero que hacemos es aplicar una capa en el área de cutícula, este es un protector para la uña y hace que el esmalte dure más. Luego utilizamos una base que hará que nuestro esmaltado sea más prolongado y que el producto que vamos a aplicar encima se adhiera mejor.



En cuatro de las uñas usamos un tono natural y detalles neón. También usamos un esmalte blanco para aplicar sobre este el color neón. Recordemos que los neones son un poco transparentes, entonces cuando aplicamos un esmalte blanco le damos más vida al neón.



Con esmalte negro y auxiliados con un pincel se hicieron diseñitos lineales. Son líneas paralelas, no es necesario que sean tan exactas. Una vez hecho el diseño, cuidemos el área de cutícula aplicando un aceite, este me va restaurar la piel y evitará que se me levanten “padrastros”. Son los pellejitos que se levantan en el área de cutícula. Damos un pequeño masaje para que la piel lo absorba.



Una vez aplicado el aceite de cutícula aplicamos un exfoliante de mandarina y mango. Este nos ayuda a liberar las toxinas de nuestra piel y nos ayuda a eliminar el exceso de piel muerta. La misma secuencia de colores usamos en la otra mano, pero variamos en el diseño.

Francés minimalista. Foto cortesía Taisha's Art

El Nail Art se ha vuelto cada vez mas minimalista, ya pasaron de moda las florecitas, las maripositas. los puntitos, ahorita están de moda las línea. Hace mucho tiempo dejamos de hacer los diseños 3D.

Otra tendencia son los diferentes diseños minimalistas en cada mano, pero siguiendo el mismo concepto.

Con respecto a los tipos de puntas, las redondas están prácticamente pasadas de moda. Siguen en tendencia las de corte ballerina y almendradas.

Los esmaltes mate también son tendencia, en especial si se usa tonos distintos en cada una y diseños lineales. Foto cortesía Taisha's Art

Es común que algunas mujeres se quejen de que el esmalte le manchen las uñas o estas se les ponen quebradizas. Recordemos que debemos usar los esmaltes adecuados para nuestras uñas, incluso hay esmaltes libres de tolueno y libres de formol.



El tolueno es un químico que le da el color negro al petróleo y hace que algunos esmaltes nos manchen las uñas.



¿Qué es lo que hace el tolueno en el esmalte? es el que hace que pigmente el color que trae y corremos el riesgo de que nos aparezcan leuconiques, que son las manchitas que se aparecen en las uñas, es por eso que estas se ponen quebradizas porque no utilizamos los productos adecuados.



Y el formol, es un químico que se usa solamente para células muertas. Si nosotros lo aplicamos en nuestras uñas, estas se vuelven quebradizas.



Bronfield recomienda hacer algún tratamiento casero a las uñas, como ponerle un poco de aceite de cutícula, aceite de olivo o de argán, esto ayuda a que no se dañen las uñas. Y algo muy importante no usar esmaltes vencidos o de mala calidad. También se aconseja hacerse un manicure o pedicure profesional cada 15 o 22 días.

Tendencias

Los colores de esmalte para el próximo invierno son los metálicos y tornasoles. La temporada navideña se presta para hacerse las uñas llamativas, pero esto depende de la personalidad.

Este es uno de los tipos de punta y diseño minimalista ideales para oficina o damas con personalidad discreta. Foto cortesía Taisha's Art

