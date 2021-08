Pasos para lavar bien los jeans

No importa la marca o el modelo de tu jean, la mejor opción es que los laves a mano. Sí, da igual si son pitillos, campana, “skinny” o de marcas como Levi’s, Seven, etc.

La clave para que estén siempre perfectos es lavarlos a mano, con agua fría y un detergente para prendas delicadas. Recuerda, el “denim” es uno de los textiles que mejora con el tiempo, siempre y cuando se almacenen bien.

Si sigues esta opción, hazlo siempre con la prenda del revés, por separado y en agua fría. Aquí te dejamos unos pasos a seguir:

1. En un balde vierte abundante agua fría. El agua caliente hace que el jean se encoja y pierda su color original.

2. Echa el jabón y sumerge el vaquero. Un truco que no falla y que hace el pantalón conserve su color es echar una taza de vinagre de limpieza en el lavado. ¡Es una solución casi mágica!

3. Frota, a ritmo constante, sobre las partes en donde haya manchas de comida, bebida y otros.

4. Cuando hayas quitado todas las manchas, enjuaga el vaquero con abundante agua fría. Evita retorcerlos durante el proceso.

5. Extiéndelo para que seque al aire libre con unas pinzas y en un sitio donde no le dé directamente el sol. Esto es clave, pues el sol destiñe los tejidos. Por otra parte, si puedes evitar usar la secadora, ¡mucho mejor!