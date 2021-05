Consejos para elegir una buena niñera

Confiar en un desconocido para que ingrese a tu casa y se haga cargo de tu tesoro más preciado puede resultar difícil, sin embargo, no es imposible, solo debes tener paciencia y ojo crítico para que tus niños queden en buenas manos mientras tú sales de casa.



La directora de la fundación Amigos de Guarderías Infantiles de San Pedro Sula, Gabriela Navarro, señala que una niñera debe tener iniciativa y ser capaz de tomar decisiones ante situaciones imprevistas para resolverlas, por ejemplo, casos de accidentes o enfermedades. Asimismo, es estrictamente necesario que la persona tenga experiencia laboral en esta área y presente referencias.



Además, es importante conocer sus antecedentes penales y judiciales, y “en estos tiempos no podemos pasar por alto aspectos más personales como revisar las redes sociales y entorno de vida de la niñera”, manifiesta la licenciada en Pedagogía.



Respecto al nivel académico, Navarro sugiere que la cuidadora haya culminado el nivel secundario y, de ser posible, posea conocimientos en psicología infantil o enfermería (puede ser empírico).



En cuanto a la edad de la niñera, la experta recomienda no contratar a una adolescente, puesto que generalmente no tienen la madurez necesaria para hacerse cargo de un menor, tampoco alguien de la tercera edad, ya que la energía de un niño es superior a la de una persona mayor, la que ya no está apta para estas tareas.



Uno de los puntos más importantes es delimitar la función de niñera y empleada doméstica, pues si buscas a alguien estrictamente para que cuide a tus hijos no tienes por qué exigirle que lave tu ropa y arregle tu cama. En cambio, si necesitas ayuda en este tipo de labores, debes buscar a alguien capacitado para hacerlo y aclarar las funciones desde el inicio.



De igual manera, conocer los planes a futuro de la postulante, debido a que tus hijos necesitan estabilidad, y cambiar de niñera con frecuencia no es adecuado.



Características de la niñera

1.Vocación por los niños: Este deberá ser el requisito inicial, que logre congeniar con los pequeños, que sea cariñosa pero de carácter firme, que sepa darse a respetar y que tenga buena actitud.



2. Valores morales y éticos: Toda niñera debe ser tolerante, puntual, confiable, honesta, comprensiva, empática, disciplinada, responsable, solidaria, altruista, respetuosa, íntegra, discreta y amable.



3. Alto nivel de madurez: Una cuidadora de niños debe comprender la relevancia de su trabajo y saber lidiar con los diferentes comportamientos que ellos tienen.



4. Proactiva: Estarás más tranquila al saber que tus niños están bajo el cargo de una persona que no espera instrucciones para hacer algo, que sabe qué darles de comer, que puede ayudarles en sus tareas escolares y que les ayude a estar limpios.



5. Comunicativa: Toda niñera debe saber cómo transmitirle información importante a los padres, ya que ellos necesitan saber todo lo que sucede con sus hijos mientras ellos no están en casa.