Tips para lavar camisetas personalizadas

Lavar camisetas personalizadas o marcadas con vinilo textil: ¿cómo se hace?

Para que las camisetas personalizadas te duren mucho más tiempo o se conserven como el primer día, es importante que sigas unas ciertas pautas y recomendaciones durante su lavado o planchado.



Porque como sabrás, el vinilo textil se ‘pega’ a la ropa utilizando calor, por medio de una plancha térmica, por lo que podría dañarse si no se cuida como es debido. Ya que no es la primera vez que una persona se queda sin ‘pegatina’ por no hacerlo como es debido, que es como te contaremos a continuación.



Además, no tendrás que usar productos especiales para su limpieza ni nada por el estilo. Solo lo siguiente que te contamos:



Pasos a seguir para lavar las camisetas personalizadas:

1. Dale la vuelta a la prenda

2. Utiliza un detergente neutro y en la cantidad adecuada (no utilices lejías)

3. Lava solo con agua fría (elige un programa frío a menos de 30 grados)

4.No lo metas dentro de la secadora (déjalo secar al aire)

5. En el caso de que no sepas usar bien tu lavadora, siempre puedes lavarlo a mano, aunque es importante que utilices agua fría y un detergente que no sea agresivo.



También puedes realizar una limpieza en seco, dado que existen muchos productos que lo permiten, por lo que tienes múltiples opciones a probar.



Pasos a seguir para planchar camisetas personalizadas

Pon la prenda del revés

Pon un trapo encima para proteger el vinilo

De esta forma, podrás lavar y planchar las camisetas personalizadas tranquilo que no pasará absolutamente nada, no perderás la pegatina ni las letras.