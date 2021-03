Recibidores modernos, ideas para su decoración

Se trata de un área importante del hogar y, aunque se trate de una zona de tránsito, puede ser tan funcional como atractiva.

Es clave escoger muebles esenciales, complementos prácticos y aprovechar al máximo el espacio para que te sea cómodo en tu día a día.

El estilo moderno se caracteriza por ser una tendencia decorativa práctica, pero sin dejar de ser cálida y con personalidad. En los espacios modernos se destaca las sencillez del mobiliario. Ofrecen ambientes elegantes y acogedores. Los materiales característicos de los recibidores modernos son la madera, la forja, el metal y el cristal.

Para aplicarlo en tu hogar sigue estos consejos:



Espejos: añadir un espejo siempre es un acierto, ya que amplía visualmente el espacio y da profundidad a la estancia. Panelar una pared con espejos es una gran solución para espacios reducidos.



Iluminación: lo ideal es siempre apostar por una luz cálida, envolvente y acogedora. Como los recibidores suelen ser estancias no muy grandes lo más apropiado es optar por luces en el techo, focos empotrados o luces perimetrales. También podemos colocar una bonita lámpara en una mesita o aparador.



Percheros: para espacios reducidos, como lo son los recibidores, la mejor solución son los percheros en la pared. Existe una gran variedad de diseño y materiales para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu recibidor.



Alfombras: para crear un ambiente cálido y con personalidad propia añade una alfombra.

Asientos: un banco podría ser un gran aliado para poder sentarse y calzarse o descalzarse. Además, si cuenta con cajones será una zona extra de almacenaje.



Paragüeros: son piezas muy útiles, en especial en zonas donde hay bastantes lluvias, pero no solo eso, además son decorativos. Lo mejor es colocarlos lo más cerca de la puerta, no ocupan espacio y hay modelos verdaderamente muy originales.



Zapateros: no tienen por qué ser muy grandes, hay modelos estrechos y perfectos para recibidores pequeños.