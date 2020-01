Elige el mejor juguete, según su edad  

Si está pensando qué regalar a su hijo en estas fiestas de Navidad, lo recomendable es buscar un juguete personalizado, pensando en ellos y en sus inquietudes.



Entre las características que debe tener el juguete elegido están: que despierte su curiosidad, estimule la creatividad y pueda manipular.



No es recomendable dar a los niños todo lo que piden. Lo mismo ocurre cuando quieren un juguete que no es adecuado para su edad.



El juguete adecuado, por lo tanto, es aquel con el que los pequeños se divierten y a la vez aprenden. No son recomendables juguetes que sean muy aparatosos, peligrosos o los que inciten a la violencia.



Al seleccionar los mejores juguetes para tu hijo le puedes enseñar valores fundamentales. La tolerancia, la familia, la amistad, el respeto al medio ambiente y el saber compartir, son algunos de ellos.



Si dirigimos correctamente la diversión de nuestros hijos con estos valores, ellos los adquirirán de manera natural.



Cuando escojas los juguetes para tu hijo o hija, presta atención a la edad para la cual se recomienda en las indicaciones. Esas siempre vienen señalas en la caja.



Función principal de los juguetes. El juguete adecuado, en el momento adecuado, enriquecerá la experiencia de juego del niño y sentará las bases de su aprendizaje.



Saber escoger los que fomenten el juego sano, amplía el desarrollo cognoscitivo, físico y social del niño.



Los juguetes que fomentan la creatividad y la imaginación en los niños, por lo general, son los que siempre utilizan.



Con esta guía podrás elegir el juguete adecuado para tu hijo, según su edad y brindarle un crecimiento enriquecedor y divertido.





Etapas



1. Del cuarto mes en adelante. Está listo para agarrar objetos livianos que suenen. En el sexto y octavo mes disfruta de manipular objetos y todo lo explora con la boca. Necesita juguetes que le ayuden a descubrir su cuerpo y a distinguir diferentes texturas, formas y colores.



2. Alrededor de los 9 meses. Comienzan a recoger objetos pequeños. A medida que tu bebé crece la interacción con otros niños se torna muy importante. Para esta etapa los juguetes para tu hijo más recomendables son: los móviles de colores y sonidos, cajitas musicales, sonajeros en muñecas y tobillos.



3. Entre 1 y 3 años. Son más conscientes de la función de los objetos. Puedes escoger las pelotas, rompecabezas, bloques que encajan unos con otros y los recipientes con agujeros. Las cocinitas de juguete y los equipos de médico, las muñecas y los animales de peluche ayudan al desarrollo social y emocional.



4. Entre 6-11 años. Los niños comprenden el mundo que los rodea y ahora están en camino hacia el dominio de aptitudes. Los juguetes ideales son los que le ayuden a desarrollar hábitos positivos.