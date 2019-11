Cómo alimentarse bien en el embarazo

“La embarazada o lactante no necesita comer por dos, como mucha gente piensa. Tampoco es necesario una alimentación superespecial o restrictiva, ni tampoco suplementos multinutrientes ni alimentos exóticos con propiedades especiales”, comenta Anabel Aragón, nutricionista.



No hay que obsesionarse con el peso, es más importante el de antes del embarazo que durante. Las ganancias de kilos durante la gestación se deben individualizar dependiendo del peso inicial que teníamos.



En embarazadas con sobrepeso u obesas no recomiendan dietas restrictivas, pero sí deben tener una reconducción dietética para cambiar sus hábitos hacia una alimentación saludable. En estos casos deben ganar menos peso durante el embarazo que en una mujer con peso normal.



Precauciones alimentarias: las hortalizas que se consuman en crudo deben desinfectarse antes: remojar durante 3 minutos en agua clorada y aclarar con abundante agua corriente. Esto también es aplicable a las frutas que se consumen crudas con piel.



Los lácteos crudos debemos asegurarnos de que hayan sido esterilizados o pasteurizados. Se aplica a los quesos, ya que algunos se elaboran con leche cruda.



Las preparaciones en crudo o poco cocinadas están totalmente desaconsejadas cuando se trata de huevos, mariscos, carnes o sus derivados.



No comer embutidos, aunque el riesgo se reduce si previamente se han congelado a -25º durante un mínimo de 10 días. Intentar no comer pescados azules de gran tamaño por el riesgo de mercurio. No consumir mariscos por efecto de cadmio.





Alimentación semanal

- Planificar la alimentación semanal

- Tomar las 5 raciones diarias de frutas y hortalizas

- Elegir carnes magras y desgrasadas

- Usar técnicas culinarias suaves

- Evitar carnes grasas y embutidos

- No beber alcohol

- Que el agua sea la bebida principal.