El juguete idóneo para cada etapa  

Dar con el juguete adecuado para generar una inolvidable carita de emoción en los hijos al abrir sus regalos de Navidad parece un reto difícil de cumplir ante la gran oferta que inunda los centros comerciales.



Sin embargo, considerar cuatro características que todo juguete debe tener para hacer pasar un buen rato a los pequeños resuelve gran parte del asunto. Mayte Lot, profesora de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana considera que todo juguete que se precie de ser bueno no es el más caro y grande, o el que está de moda, ni siquiera el que está de oferta.



“Si lleva implícito el valor de despertar la imaginación y la creatividad; si es divertido y no genera momentos de ansiedad o angustia; si produce la sorpresa equiparable a la de los bebés cuando descubren una caja y se esconden en ella; y propicia interacción con otras personas, se puede considerar un buen juguete”, aseguró.



“Nunca debemos olvidarnos que la finalidad intrínseca de todo juguete debe ser su valor lúdico. Los niños y niñas, por encima de todo, deben divertirse y disfrutar con ellos”, coincide la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Pero para dar con el adecuado para la personalidad del niño o la niña, también debe haber un conocimiento previo de sus gustos y aficiones, y la única manera de saberlo con precisión es invertir tiempo en jugar con ellos, no una o dos veces o en las vacaciones, sino todo el tiempo.



Mayte Lot agrega que compartir la experiencia del juego entre niños y adultos es uno de los mejores aprendizajes para los pequeños: “promueve entre ellos un vínculo muy importante de cercanía, identificación, los niños aprenden a resolver problemas, juntos le dan un sentido al tiempo libre y es un vínculo extraordinario de comunicación y de transmisión de valores”.

De 13 a 18 meses

-Caminan y saltan

-Arrojan y recogen objetos

-Usan y entienden palabras

-Aparecen los primeros amigos

Juguetes ideales: Muñecos de trapo, felpa o goma, cubos de madera o plástico para construir, bicicletas de tres o cuatro ruedas, cochecitos.



De 19 a 24 meses

-Mantienen el equilibrio de su cuerpo

-Se alegran de sus logros

-Aparece el juego simbólico

-Descubren su entorno y la naturaleza

Juguetes ideales: Juegos de movimiento: coches, vehículos, columpios, bicicletas; juegos de expresión: hojas, colores, pinturas digitales, instrumentos musicales; muñecos y animales de trapo o peluche.



De 2 a 3 años

-Corren y saltan

-Tienen sentido del peligro

-Curiosos por los nombres e imitación de escenas familiares

Juguetes ideales: Triciclos, coches, palas, rompecabezas, plastilina, pintura, juguetes musicales, muñecas, disfraces, muebles y trastes mini.



De 3 a 5 años

-Descubren el entorno familiar

-Hablan y preguntan

-Revelan sentimientos en los juegos, aprenden canciones

-Comparten y juegan con sus amigos.

Juguetes ideales: Muñecos con accesorios o articulados, primeros juegos de mesa, patines, triciclos, bicicletas, cuentos, marionetas.



De 6 a 8 años

-Crece su curiosidad, leen, dibujan y escriben

-Suman y restan

-Crean mundos imaginarios

-Realizan actividades en grupo

Juguetes ideales: Juegos de manualidades, experimentos, telescopios, microscopios, equipos para hacer deporte, pelotas, balones, bicicletas, juegos de preguntas y respuestas y de memoria.



De 9 a 11 años

-Tienden a exagerar

-Realizan planes propios

-Juegan al aire libre

-Interés por las colecciones, los amigos y los clubes

Juguetes ideales: Construcciones complejas, juegos de estrategia y reflexión, juegos audiovisuales, electrónicos, de experimentos complicados, complementos deportivos.