Le hace al pacificador por su familia

Me llamo José.

Doctora Corazón, me dirijo a ti porque das buenos consejos. Quisiera ver si me puedes hacer el favor de mandarme el teléfono, porque tengo unos familiares que tienen problemas y quiero que vayan a tomar terapia de pareja. Muchas gracias.

José.

Respuesta

Querido José, es muy lindo que quieras ayudar a tus familiares, haciéndole al pacificador, pero te pregunto ¿ellos te pidieron ayuda?

Porque no es bien recibida la ayuda que no es pedida. Entiendo tu preocupación y que quieras ayudarlos, pero si ellos no están dispuestos a hacer algo por resolver su situación, tus deseos no cuentan.

Se vale que les sugieras que vayan a terapia, pero no esperes que lo hagan, porque seguramente ellos tienen sus razones para vivir mal, ¿sabes qué hay personas que son adictas al conflicto y eso es lo que las mantiene juntas?

En fin, te sugiero que les des el teléfono de unos psicólogos que pueden ayudar ya sea de manera presencial o virtual:

- + 504 96470531 con la Lic. María Eugenia Cáceres

- +504 87743242 Psicóloga Scarleth Tejeda

- +504 9610-6475 La psicóloga Diana Castro en Nuevos Horizontes