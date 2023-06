Está enamorada de un Don Juan

Hola Doctora Corazón.

Me gusta un chavo de la colonia que me trae loca, la verdad me dan celos verlo con otras chavas y eso. ¿Cómo le hago para que me haga caso?

Gloria

Respuesta

¡Hola!, querida Gloria, ¿y ya le dijiste que te gusta? Porque hoy en día se vale que las chavas se avienten, pero también deben estar preparadas para que las rechacen. ¿Estás lista para esta segunda parte?

Porque el hecho de que el chavo te traiga loca no quiere decir que él puede sentir lo mismo por ti. Así que si te lanzas, prepárate para un posible no, y por lo menos te quedarás con la tranquilidad de saber que intentaste andar con el chavo que te gusta.

Y, por otro lado, mi parte anticuada me pide que te diga que si el chavo estuviera interesado en ti, él ya se habría lanzado a buscarte como lo hace con las otras chavas con las que lo ves.

Así es la vida, no siempre le gustamos al que nos gusta.