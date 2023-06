Desesperada por la infidelidad de su esposo

Buenas tardes, Doctora Corazón.

Mi esposo me engañó y no sé qué hacer. A veces me dan ganas hasta de ahorcarlo, no sé pienso tantas cosas.

Necesito que me des un buen consejo, me siento desesperada.

Andrea

Respuesta

Querida Andrea, ¿y crees que si lo matas se te pasaría la desesperación? La realidad es que no y vas a terminar en la cárcel.

¿O también piensas en culpar el crimen como a los capos de la droga que invaden nuestro país? Te aviso también que si no eres una delincuente, sí te agarran.

Fíjate que tienes de dos sopas: seguir enojada hasta el final de tus días o hacer algo para comprender qué estaba pasando entre ustedes como para que tu hombre se atreviera a encamarse con otra, porque has de aceptar que tuviste algo de participación para que el asunto se diera, aunque te cueste trabajo creerlo.

Te sugiero que acudas a un taller sobre el perdón para que superes este momento de tu vida y tomes la decisión más adecuada que te permita sacudirte el enojo y saber si seguirás en la relación o si sencillamente darás por terminado el contrato entre ustedes y te organizas otro tipo de vida lejos de él.