Se enoja y la humilla

Hola, Doctora Corazón. Lo que pasa es que tengo 10 años con mi pareja y él me gana por 17 años, tiene 52 años, yo vivo en casa de su mamá, pero nada más se enoja y me corre y me humilla. A veces quisiera dejarlo, pero como no tengo familia, pues me da miedo, pero no sé qué consejo me podría dar, yo se lo agradecería mucho y muchas gracias por la atención. Saludos.

Mayté, 35 años



¡Hooola!, querida Mayté. El miedo es una emoción y puedes vencerlo si realmente quieres. Es difícil, sí. Pero en la vida nada que valga la pena es fácil. Quieres ser feliz y tomar las riendas de tu vida, atrévete a tomar una decisión que te permita hacerlo. Si eso significa dejar a ese hombre mayor con el que vives, pues empieza a ver cómo lo harás. Te queda mucha vida por delante como para que decidas seguir viviendo con un hombre que te agrede. Empieza a ver en qué podrías trabajar para mantenerte a ti misma o busca entre las personas que conozcas quién puede apoyarte mientras te organizas. Si quieres vivir sin violencia puedes hacerlo, pero necesitas dejar de lado el miedo y atreverte a vivir de forma diferente.