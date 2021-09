Ahora prefiere encierro que salir

Hola Doctora Corazón, cómo andas, espero todo bien, te mando un abrazo. Oiga, con esto de la pandemia yo siento que me volví muy huraña, estoy feliz de no salir a ningún lado, no ver a amigos, no salir con nadie. Yo en mi casa, con mi familia y mis gatos son muy feliz. El problema es que con el semáforo amarillo ya muchos amigos andan organizando salidas y se quieren ver y juntar para platicar. Yo antes era el alma de la fiesta y ahora no sé qué hacer para decirles que no, que no quiero salir ni ver a nadie, me dan flojera ¿es algo normal después de la pandemia?

Rosy, 38 años



Gracias Rosy, estoy muy bien, gracias. Recibo tu abrazo y te mando el mí. Sí es normal que no quieras salir. El reto que tienes es decírselo a las amistades que están invitándote a salir. Y decir que no, sólo implica decir que no. Tal vez vas a necesitar más tiempo para querer volver a salir o tal vez decidas quedarte con un grupo