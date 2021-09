Triste porque le faltó el amor de madre

¿Doctora Corazón?, es posible que las madres no quieran a sus hijos? Siento horrible porque mi mamá desde niña me rechazó y ahora que yo soy madre no entiendo porqué lo hizo, nunca sentí confianza con ella y le delegaba a mis tíos mi educación, ellos me pegaban y crecí con rencor.

No quiero vivir con ese sentimiento, pero no sé cómo quitármelo. Me podrías orientar un poco, por favor.

Norma



Querida Norma, si es posible que haya madres que no quieren a sus hijos porque no deseaban ser madres, pero socialmente se les demandaba cumplir con su deber de dar a luz, de usar su útero. Además, nadie enseña a querer, y eso que vemos en las películas del amor incondicional madre-hijo es película.

Los vínculos afectivos se construyen día a día, así es como uno se enamora de sus hijos y viceversa, y en una relación amorosa siempre se superan los conflictos. Y para quitarte los sentimientos negativos en relación con tu vida de abandono y de violencia en la niñez, va a ser muy útil que vayas a terapia.

Hay que sacar del cuerpo esos sentimientos negativos que te estorban para ser feliz con tu propia familia, y, lo peor, es que si no te alertas vas a repetir tu historia en tus hijos. Así que ve a terapia.