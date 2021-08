Prima acusa de abuso a su padre

Doctora Corazón, perdón que no te diga mi nombre, pero mi caso es algo delicado. Te cuento que una prima muy cercana acusó a mi papá de abuso sexual. Ella dice que cuando estaba chica, mi papá le tocaba sus partes íntimas.

Yo dudo mucho de esto, pues cuando éramos chicas andábamos juntas todo el tiempo, incluso compartíamos cama. Por más que hago memoria no encuentro algún espacio en el que mi papá pudo haber hecho eso.

No digo que mi papá sea una blanca paloma, él fue alcohólico muchos años, pero de ahí a ser un abusador de menores, creo que hay mucho trecho. Me siento entre la espalda y la pared, porque es mi papá, pero también crecí con mi prima como si fuera mi hermana. ¿Qué me recomiendas hacer?



Querida, tal vez no lo has notado, pero pocas personas dan su nombre verdadero, la mayoría usa seudónimo.

En fin, dudo mucho que este caso te obligue a tomar partido, a menos que tú quieras hacerlo, ya que las dos personas son importantes en tu vida y a ti tu papá no te hizo nada,

salvo ser alcohólico.

Dices que tu prima denunció a tu papá, ¿lo acuso penalmente o sólo al interior de la familia? Dices que dudas de lo que dice tu prima porque no encuentras espacios en los que pudo ocurrir. ¿En serio podrías asegurar que estabas todo el tiempo con tu prima y haberte dado cuenta o no del manoseo?

Yo lo dudo. Y, por otro lado, piensa ¿qué necesidad tiene una persona de hacer una acusación como esa si no es verdad? Date cuenta de que a ella es a la que ponen en tela de duda (tú lo estás haciendo), es a ella a la que ven como la que está haciendo algo mal; y comprendo que no dudes de tu papá, por la simple y sencilla razón de que es tu papá. Pero señalas que fue alcohólico y alguien alcoholizado puede hacer cosas que nunca haría estando sobrio.

Así que te sugiero que

evites tomar partido y que te mantengas como una observadora de lo que quiera hacer la familia de tu prima y lo que pueda hacer tu papá para defenderse.