Comparte novio y ni en cuenta

Hola, Doctora Corazón, ¿cómo está? Fíjese que tengo un novio y no sé cómo hacerle, porque él me dice que me quiere, que no puede vivir sin mí, pero últimamente se ha alejado un poco.

Me molesté, porque yo estaba con él y se le acercó un amigo y le dijo que a qué horas se iban a ir a ver a las otras chavas y yo me fui para mi casa; él dice que sólo era un comentario en broma y entonces empezamos a discutir y aceptó que tenía otra, y no sé qué hacer. ¿Tú qué me aconsejas? Muchas gracias de antemano.

Lorenza



¡Hola!, querida Lorenza. Fíjate que estoy muy bien, y deseo que tú también. A mí no me queda duda de lo que yo haría porque sé que no quiero compartir a mi pareja, pero tú ¿qué quieres?

Si no quieres compartir al chavo, pues te estás tardando para mandarlo a Chihuahua a un baile; y si quieres jugar por siempre el juego de que siempre andará con alguien más, pues prepárate para vivir peleando con él por el resto de tu vida.

A mí eso me da mucha flojera, pero si a ti te gusta ese tipo de vida, pues sigue con él. Ser mujeriego no es gripa. Él hombre que lo es lo será siempre, así llegue a tener en su vida a una miss universo.