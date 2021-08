Ex la busca por por puro interés  

Hace algunos años me divorcié luego de una relación de 10 años, pero ya tenía dos hijos de una relación anterior, por esto mi esposo me quitó todo y me echó a la calle.

Yo me fui a vivir con el papá de mis hijos, pero no pagaba renta ni se hacía responsable de mis hijos. Después de un tiempo nos abandonó, pero ahora regresó y dice que quiere regresar y que busque casa. Él me busca, pero sólo para pedirme dinero. No sé qué hacer porque yo lo quiero mucho, como a nadie he querido.

Carmen, 43 años



Querida Carmen. Si amas a ese hombre y no te importa mantenerlo y que se vaya y regrese cuando a él se le antoja sin que le importe lo que tú sientes ¿qué te detiene para buscar la casa, pagar la renta, y regresar con él?

Ya te demostró que tiene problemas con la responsabilidad y con la forma de generarse un ingreso, y eso es algo de lo que no va a curarse pues no es gripe, sino una forma de vivir para él.

Si con un hombre así te sientes a gusto y plenamente realizada, y crees que no mereces a alguien con quien compartas más la vida ¿qué importa lo que diga la gente, tus hijos y yo? Amarse es responsabilidad de cada quien y si tu no te amas a ti misma, ¿podré hacer algo yo? Lamentablemente, no.