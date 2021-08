Cree que le hicieron brujería

Hola, Doctora Corazón. Soy una chica que ha tenido actividad sexual con tres o más parejas y he alquilado mi cuerpo, pero siento que desde que nació mi segundo hijo y me separé del hombre que parecía el de mis sueños, entró como una especie de brujería porque ya no pensaba en relacionarme nuevamente y siempre tenía bastantes amigos cerca de mí proponiéndome cosas, es un poco raro que todo eso haya terminado porque aunque tengo mucha vida por delante, siento que mi vida sexual activa puede ser como a los 20 cuando la comencé; a veces duro hasta 15 días sin tener sexo y no sé si esté bien. Espero su consejo. Rosalinda



¡Hooola!, querida Rosalinda. No entendí claramente lo que estás preguntando. Dices que duras 15 días sin tener sexo, ¿y? Hay gente que no tiene sexo por años y nadie se ha muerto por no tener sexo.

¿Lo usual para ti es querer tener todos los días todo el tiempo?, ¿o qué es lo usual? Pues parece que hoy es diferente y estás dándote cuenta. Hablas de brujería, ¿poooor? Dices que no querías relacionarte, pero te relacionas ¿en contra de tu voluntad? Parece que no. Simplemente decides hacerlo.

En fin, lo único que puedo decirte es que eres dueña de tu vida y de lo que quieres hacer con ella en todos los aspectos. ¿Tienes claro qué es lo que deseas hacer con tu vida? Porque creo que ahí está la clave, necesitas saber eso, darte cuenta de que lo importante no es si tienes o no sexo, sino que estés convencida de qué es lo que quieres para ti.