Quiere enseñar todo por dinero

Hola, Doctora Corazón. Me considero una chica guapa y con buen cuerpo, todos los hombres se me quedan viendo cuando ando en la calle, aún con la mascarilla puesta. Últimamente he visto que muchas chicas abren una cuenta en OnlyFans y ganan mucho dinero.

Yo tengo mi Instagram y tengo miles de seguidores, pero enseñando un poquito más puedo ganar mucha lana. La verdad me encantaría tener ese dinero para viajar y comprarle a mi mamá lo que quiera.

Por eso te quiero preguntar si es cierto esas sumas tan grandes que ganan por subir videos subidos de tono o es pura mentira. Gracias por la ayuda.

Leslie, 21 años



Querida Leslie, no tengo ni idea cuánto pueda ganar alguien por mostrarse en poses sugestivas y con poca ropa. Si tú no tienes ningún problema con mostrarle tu cuerpo al mundo, sólo tú puedes averiguar si es real o no que se gana dinero con esa página que mencionas.

Dudo mucho que a tu mamá le agrade la idea de que te exhibas para comprarle cosas a ella, pero sólo tú conoces el tipo de relación que tienes con tu madre y sabrás mejor que yo lo que aprueba y lo que desaprueba.

Exhibirse ha sido siempre una forma de ganar dinero, sólo que hoy en día, porque existen las redes sociales, pueden verte en más lugares del mundo y también quedas expuesta a

que te vea alguna mente criminal que pueda causarte daño.

Pon en la balanza qué es lo que puede afrontar. Y revisa, tal vez no se gana tanto dinero como dicen quienes se exhiben las redes. Me gustaría poder orientarte mejor, pero lamentablemente quienes dicen que se gana mucho dinero son los promotores de esos sitios, así que yo tengo mis dudas.