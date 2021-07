Le urge casarse para no quedar "desamparada"

Doctora Corazón, hace 10 años me junté con mi novio, ya que me embaracé y no teníamos dinero para casarnos. Ahora yo quiero casarme para proteger a mis hijos, pero él no quiere, dice que así está bien. A mí me urge porque ya me dijeron que lo vieron con otra mujer y de un momento a otro se va a largar y me va a dejar sola con mis tres hijos y sin trabajo. Preocupada, 28 años





Querida Preocupada, aunque no estés casada tienes derechos de concubinato porque has convivido 10 años con el padre de tus hijos. Esto te da seguridad ante la ley, así que si él se va con otra tiene que darte la manutención para tus hijos.

Así que, en vez de ponerte a llorar o quedarte enojada, ve a un juzgado de lo familiar y pregunta qué es lo que necesitas hacer para recibir la pensión para tus hijos. Y ya nada más te digo que para casarse solo necesitaban el costo del acta de matrimonio, no necesitaban hacer un pachangón. En fin, espero que todo se solucione.