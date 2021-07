Drama madrastra-hijastra

Tengo una bronca con mi marido por culpa de mi hijastra y ya no sé qué hacer. Mi hijastra tiene 20 años, pero es haragana, no estudia, no trabaja y no quiere ayudar a los quehaceres de la casa.

Se la pasa en su celular todo el día o en la maldita televisión. Su papá la consiente mucho desde que su mamá murió, pero yo no tengo la culpa de eso. Yo me enamoré de él y acepté a su hija, pero ha sido imposible relacionarme con ella, pues desde el principio me rechazó y casi ni me habla.

No quiero divorciarme y sé que mi esposo tampoco puede dejar a su hija, pero puede hablar con ella y ser más estricto. Sara, 40 años



Respuesta

Querida Sara, la adulta eres tú, y tienes que ser la que encuentre la manera de relacionarse con la chica para que las dos tengan la fiesta en paz. Así como tú tienes una mala opinión de esa chica, ella debe tener una mala opinión de ti.

T

endrías que empezar por hablar con ella y preguntarte qué piensa de ti. En resumen, la mayor parte de la solución está en ti, no en tu marido.



Compórtate como una adulta que se casó con un hombre con hija, y no como una niña que acusa a su compañera porque le sacó la lengua.

En resumen, la mayor parte de la solución está en ti, no en tu marido.

Compórtate como una adulta que se casó con un hombre con hija, y no como una niña que acusa a su compañera porque le sacó la lengua.