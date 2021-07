Amor al primer post

Doctora Corazón, usted cree en el amor a primera vista, porque yo no creía, pero ahora sí. Ahora con el covid, mi única forma de ligar era por redes sociales y pues todo fue online. Es un mexicano que vive en Texas de manera legal, me lleva 10 años y es soltero. Creo que él va muy rápido, pues ya me invitó a su casa, me dijo que me paga el avión y hasta la vacuna. Juls, 32 años



Respuesta

Querida Juls, ¿un soltero de 42 años?, ¿lejos de toda su familia? A mí me parece raro, ¿a ti no? Entiendo que hoy en día la gente se relaciona por internet, pero también es real que las personas dicen muchas mentiras. Tú sabrás, eres una mujer de 32 años y tienes derecho a escribir tu historia. Si decides ir a verlo, evita ir sola y paga tus gastos. De entrada, no tendrías que deberle nada, aunque parezca un gesto quijotesco que ofrezca pagarte el avión y la vacuna (que se supone es gratuita). Y eso de amor a primera vista… mmmm… será “amor” a primer post, no lo has visto en persona.