Ocupa ideas para entregar el anillo de compromiso

Hola Doctora Corazón, me gustaría que me dieras un consejo. Quiero entregarle el anillo a mi pareja, pero nunca he sido de esas personas románticas o detallistas, la cosa es que hoy, ahora, en este día que será especial para ambos, me gustaría hacerle algo especial o llevarla a algún lugar lindo en donde pueda proponerle que sea mi esposa.

¿Qué me recomiendas?. Por cierto, gracias a tus consejos y a lo que luego le dices a otros he podido ir llevando con paso firme mi relación, por eso es que también me gustaría preguntarte si te gustaría formar parte de ese que será un día tan especial, siendo nuestra testigo. Ojalá y que me puedas responder.

Enamorado



Querida Enamorado, a veces lo más simple es lo más especial. Llevarla a cenar, comer o desayunar a un sitio que a ella le guste, puede ser el escenario perfecto para pedirle que sea tu esposa. También podría ser un parque, si es que a ella le gustan los parques, o en el sitio que tú sepas que a ella le gusta.

No pierdas de vista que lo más lindo va a ser que le entregues el anillo que sella el compromiso de que serán esposos. Y, por otro lado, me encantaría ser el testigo de su boda, gracias por pensar en mí para testificar su unión, pero lo importante ese día son los novios, no los invitados, así que me hará muy feliz que me envíes una foto del emotivo momento, a mí me encanta que su pareja sea la estrella del día.