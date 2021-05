Padres quinceañeros

Hola, Doctora Corazon. Tengo 15 años, los acabo de cumplir, y tengo una hermosa nena de meses. Desde que nació mi bebé he tenido muchos problemas con mi pareja porque obviamente él es de mi edad y no tiene trabajo, los dos éramos estudiantes de secundaria cuando esto pasó, luego caché que me engañaba con una chava de nuestra misma edad, no se veían ni nada, pero si hablaban por WhatsApp, y él le decía que la amaba y que conmigo sólo estaba por mi hija.

Él me dijo que lo perdonara que en realidad no sabía por qué lo hizo, que me ama a mí, pero con esa ya han sido dos veces con la misma mujer y que le gusta sentirse querido por otra. Según él me dice que no le habla, pero yo ya no sé si creerle.

Mi mamá dice que no lo deje, pero que le meta demanda para asegurar la pensión, pero yo estoy muy confundida porque nuestros padres nos mantienen. Ayuda.

Damaris, 15 años



¡Hooola!, querida Damaris, a ninguna edad se debe ofrecer amar para siempre porque eso no es nada realista, y menos a los 15 años cuando apenas están descubriendo la atracción por alguien.

Es imposible que ese chavito que es el padre de tu hijo se quede sólo contigo, porque ese chavo sólo quería tener sexo no un hijo, así que tendrán que ser realistas y hacer nuevos acuerdos.

Los dos deberían seguir estudiando, para que tengan una preparación que les permita mantenerse en el futuro y hacerse cargo del bebé; y deben tener claro que siempre serán los padres de ese bebé, pero ahora no tienen la madurez para comprometerse para ser una pareja de largo plazo. Y si pretendes demandarlo por la manutención, está difícil si no trabaja.

Dices que sus papás los mantienen. Es muy ingrato quedarse con la responsabilidad del bebé, pero lamentablemente los chavos de 15 años no tienen la madurez para hacerse responsables de un hijo y de una pareja. Ojalá y logre ser un padre, aunque sea de lejos, pero debes dejar de esperar que sólo te mire a ti o sólo esté contigo, insisto, no tiene la madurez para ser pareja.