¿Escojo al soltero o al casado?

Doctora Corazón, quiero platicarte algo, fíjate que estoy saliendo con un chico de mi trabajo, es muy buena gente conmigo y me ha ayudado mucho, pero hay otro chico que también es muy buena onda y trata de ayudarme en lo que puede, pero es casado. La cosa es que con el segundo tengo claro que nunca voy a tener otra cosa más que una relación a escondidas, la verdad es que tampoco me gustaría causarle problemas con su esposa, pero sí me llama la atención, me gusta que se preocupe por mí que esté al pendiente, pero me da miedo perder al primero.

La Dudosa



Respuesta

Querida Dudosa, ¿es en serio tu pregunta? Supongo que eres tan mente abierta que no te importaría que ese chico soltero que te gusta saliera con otra, u otras, al mismo tiempo que contigo o que tu esposo, si estuvieras casada, tuviera una amante en el trabajo.

Entiendo que puedas sentirte atraída por las atenciones que ese casado tiene contigo, pero ojalá que aspires a tener una relación donde no seas la amante o la mujer que se oculta y daña a otra mujer. La decisión es tuya.