Adolescentes de hoy: amor por los tatuajes

Hola, Doctora Corazón, justo tengo hijos que están pasando por la adolescencia e intento encaminarlos lo mejor que pueda. Sin embargo, a veces no sé qué hacer con ellos y las modas que hay ahora. Andan muy encaprichados con los tatuajes, a mí me gustan, pero nunca me hice nada y ahorita no me haría ya nada, pero ellos, tienen 14 y 16, andan tan volados con eso que los escuché el otro día hablando en su cuarto diciendo que iban a hacerse uno juntos, que el chavo les cobra bien barato. Yo he hablado con ellos sobre esto, diciéndoles que es mejor que esperen hasta que tengan más de 18 años para tomar una decisión así, pero parece que no entienden.

Ayúdame, por favor con tu consejo.

Luis, 50 años



Querido Luis,¿De dónde va a salir el dinero para que se hagan el tatuaje? Evita dárselos así nada más. Proponles que se lo ganen, y pídeles que vayan a un lugar acreditado, donde tengan cierta garantía de que usarán agujas nuevas y que el sitio tenga las medidas de sanidad necesarias para evitar que puedan contagiarse de algo.

Negocia con ellos, porque el problema de hoy en día es que los chicos oyen en todos lados que tienen derechos, pero en ningún sitio se habla de obligaciones cuando todavía sé es menor de edad y se vive en la casa de los padres. Entonces, si no estás dispuesto a pelear todo el tiempo con ellos, negocia.

Lleguen a un acuerdo para que ganen el dinero y luego para que encuentren un sitio con permisos de la Secretaría de Salud y cuando ya tengan dinero y sitio, los acompañas.