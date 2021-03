"¿Bebé o divorcio?", le dice el esposo

Hola Doctora Corazón . Estoy en un conflicto con mi pareja y quisiera pedirte un consejo. Desde hace un par de años mi esposo y yo planeamos tener un hijo. Sin embargo, por todo lo que está pasando en el mundo, la verdad se me quitaron las ganas y por ahora no quiero traer a un niño al mundo. Pero mi pareja no lo entiende, cree que estoy pensando en dejarlo y por eso no quiero tener un hijo de él.



Hay un poco de verdad, también, porque al estar juntos tanto tiempo hay cosas que no me gustan mucho de él, pero la razón más importante es que me da miedo embarazarme ahora. Él es muy terco y hasta me dijo que tenemos un hijo a nos separamos. Ya consideré esa posibilidad, pero antes quería saber tu opinión. Gracias.

La confundida, 33 años



Buenas tardes, querida Confundida. Ojalá te des cuenta de que tu relación perdió el sentido y no porque no quieras tener un hijo sino porque ya no existe significado entre tú y tu pareja. Lee lo que dices. “Hay cosas que no me gustan de él”. Y si no te gustan ahora, no te van a gustar más adelante.

Déjame decirte que para que una pareja tenga éxito y logre tener un compromiso y una relación de largo plazo necesitan tener metas en común, cosas que los dos quieran porque si no hay metas comunes, no hay pareja.

Revísate y toma una decisión en consecuencia, pero el hijo es lo de menos, a mí me parece que ustedes ya no quieren estar juntos. El amor se muere si no se le alimenta.