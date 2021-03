De romance con una prima coqueta

Hola, Doctora Corazón. Estoy enamorado de prima y aunque sé que es un amor imposible no puedo evitarlo. Ella es muy guapa y me encanta cuando estamos juntos, es muy coqueta, le encanta provocar a los chavos que encontramos en la calle, hasta un día me agarré a golpes porque un tipo que la tocó, ella me curó en la casa y empezó a darme besos en las heridas, y eso terminó con besos en la boca y después tuvimos relaciones.

Sabemos que está mal y que si nuestros papás se enteran nos corren de la casa, pero de verdad nos amamos. ¿Qué nos aconsejas hacer? Los dos estamos dispuestos a explicarles a nuestros papás que no escogimos lo que sentimos y ojalá nos permitan estar juntos y casarnos.

El primo, 19 años



Lamento informarte Primo que no están enamorados, es pura calentura adolescente, que es una cosa muy distinta. Y se entiende si los dos son jóvenes que no han tenido experiencia sexual con otras personas.

Desafortunadamente, ese espacio que le abrieron a tener sexo los confunde y creen que se aman, pero piensa, ¿en serio crees que a los 19 años sabes que es amar? Es muy difícil que a la edad de ustedes puedan pensar en hacer compromisos a largo plazo. Antes que decir a sus padres que se atraen dejen que se les pase la calentura y se darán cuenta que sólo les gustan sus cuerpos y la posibilidad de encamarse, no tienen nada en donde plantarse para organizar una relación de largo plazo y que sea exitosa, especialmente si tu prima ama coquetear y tú vas a andar tirando golpes a cada paso que den juntos.

Ojalá que usen condón u otro método anticonceptivo para que eviten la llegada de un bebé que sólo llegará a vivir en medio de un desastre por todos los prejuicios que existen en las familias, y en la sociedad, para que haya relaciones sexuales entre parientes.