Amigos con derecho, ¿si o no?

Doctora Corazón, ¿cómo estás? Te comento, tengo un amigo de muchos años, nos tenemos confianza y nos contamos todo. Como ambos nos cuidamos lo visito de vez en cuando. La última vez que fui me propuso tener relaciones íntimas. Él dice que por la pandemia no ha tenido relaciones con nadie y lo recomendable es hacerlo con amigos para no correr riesgo de algún contagio.

Mi primera respuesta fue decirle que no, que estaba loco, que siempre hemos sido amigos. Pero ya después lo he pensado y no se me hace tan mala idea. Yo tampoco he tenido y la verdad ya traigo muchas ganas. ¿Tú qué opinas? Él dice que es sólo sexo y una vez que acabe la pandemia seguiremos tan amigos como siempre.

La amiga



Querida amiga, estoy muy bien, gracias. Tener relaciones es una decisión muy personal y hay que estar dispuesta a asumir las consecuencias o lo que ocurra después del encame. Si el ser humano supiera vivir sólo aquí y ahora, no habría mayor problema en tener relaciones con un amigo, lamentablemente este tipo de condiciones hace que la gente elabore en la mente un mundo de escenarios que impide “volver al pasado”, o sea después de que tengas sexo con tu amigo nada será igual.

No hay manera de que se vean igual que antes. Pero los dos son adultos y tienen derecho sobre su cuerpo y la forma de usarlo. El reto es que no construyan un conflicto alrededor del paso que pretender dar.