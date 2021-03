Suegro altanero no la deja en paz

Hola, Doctora, espero que se encuentre bien. Quisiera pedirle un consejo por una situación que me tiene preocupada. Mi suegro es mayor y es una persona muy grosera, que parece un niño pequeño. Está muy mal y me molesta que trate así a sus familiares. Necesito un consejo.

María, 33 años





Hola, querida María. Gracias, estoy muy bien y espero que tú también. No sé qué creas, o esperes, sobre los comportamientos de las personas, pero pretender que una persona de la tercera edad cambie su forma de ser es como esperar que llueva de la tierra al cielo.

Hay que practicar mucha tolerancia y paciencia con esos seres que no aprendieron a conectarse con la mejor parte de sí mismos.



Este hombre es grosero porque es profundamente infeliz y no le gusta su vida. Y no hay manera que le cambies la forma de ver su propia vida. Seguirá y morirá siendo grosero. Lo que te queda es verlo con toda la compasión de la que seas capaz.