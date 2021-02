Viuda tiene un pretendiente en el trabajo

Doctora Corazón, hablo para pedirte un consejo. Mi esposo murió a causa del coronavirus hace dos meses, tenía apenas 45 años y nos dejó a mis dos hijos y a mí. No me ha dado tiempo de llorarlo como se debe, pues tuve que hacerme cargo del hogar y un compañero que siempre se ha portado muy bien me ha brindado su ayuda. Sucede que todos los días está al pendiente de nosotros y el otro día me dio un beso, yo no supe cómo reaccionar y sólo me dejé. No sé qué hacer Doctora, me siento confundida a mis 40 años. Dame un consejo por favor. Gracias y cuídese mucho.

Anabel, 40 años, empleada



Buenas tardes, querida Anabel. Que triste noticia. Te doy mi pésame. Perder al compañero de vida es difícil, pero parte de la vida. Comprendo tu confusión por ese beso que no pediste. Y parece que ese amigo está confundiendo su apoyo con otra cosa.



Creo que lo primero que debes hacer es identificar qué quieres hacer. Se vale que quieras organizarte una nueva relación ahora que eres viuda, y sólo te sugeriría que revises si ya procesaste el duelo por la muerte de tu esposo para estar con una nueva persona, considerando que dices no has tenido tiempo de llorarlo como necesitas. No va a ser sano para ti que evites tu duelo entrando a una nueva relación.

Se vale que le digas a ese compañero que estás en pleno proceso de duelo por la pérdida de tu esposo y que ese beso no lo pediste. Se vale que aprecies su apoyo, pero si no estás lista para meterte en nueva relación es preciso que lo identifiques y que se lo digas a ese hombre para que no siga con esos avances que sólo te confunden.