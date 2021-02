Decepcionada porque será abuela a los 37 años

Me acabo de enterar que mi hija de 16 años está embarazada y no sé qué hacer. Por un lado, estoy muy molesta con ella y con ganas de correrla de la casa, pero, por otro, estoy feliz porque voy a ser abuela apenas a los 37 años.

Ella dice que su novio sí va a responder, pero hasta no ver no creer. Yo estoy separada, ya le dije a su papá y él sí que se puso como loco, le habló para regañarla y se pelearon. Yo no quiero llegar a ese extremo, quisiera apoyarla, pero sin que crea que estoy contenta con lo que hizo. ¿Qué me aconsejas decirle o hacer?. La abuela



Respuesta

Que tu hija no crea que estás contenta porque tuvo sexo sin protección y ahora va a ser madre es tu pretensión, pero falta que asumas la parte de responsabilidad que te toca por no haber tenido la precaución de llevar a tu hija a un ginecólogo para que le hablara de los métodos anticonceptivos y del uso del condón.

Hoy en día, es obligación de los padres asegurarse de que sus hijos tendrán sexo seguro. Es muy fantasioso creer que no van a tener sexo sólo porque lo prohíbes. Entonces, si vas a apoyar a tu hija para que ese bebé nazca, bien por ti, pero lo ideal es que haya un ambiente de paz y armonía, no de reproche y eterno reclamo.

Asume tu abuelez y gózala. Lo que haga el padre del bebé será por añadidura, pero no esperes mucho si esa persona es otro adolescente que no estudia ni trabaja. E insisto, enojarse no sirve para absolutamente nada.

Lo que hizo el padre de tu hija no le sirve a ninguno de los dos. Es mejor atemperarse y ponerle buena cara a lo que hay. Y lo que hay hoy es una hija en espera de un bebé, y a ese bebé hay que darle la bienvenida, que sepa que su vida es sagrada.