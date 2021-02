Triste porque no encuentra su Príncipe azul

Hola, Doctora Corazón, quiero contarte mi situación y espero puedas ayudarme con un consejo. Soy una mujer trabajadora, se puede decir que exitosa, pues saqué sola adelante a mi hija pues soy divorciada y su padre no se hizo cargo cuando ella era chica.

Sucede que me siento sola, aunque he tenido algunos novios en estos últimos 18 años, por alguna razón no se ha concretado nada. Quizá la que está mal soy yo, pues siempre me trataron bien, aunque no eran perfectos. Dame un consejo para saber esperar a alguien que valga la pena, Gracias y le mando un abrazo.

Isabel, 45 años



¡Hola!, querida Isabel. Efectivamente, el problema eres tú. Si buscas un príncipe azul seguro ves a los hombres que han llegado a tu vida de un azul que no te gusta. Por la manera en la que te describes, seguramente hay en tu comportamiento un trato de menosprecio hacia los hombres con los que te has relacionado, ya que tú te hiciste cargo de tu hija sin el apoyo de su padre y se lo embarras en la cara a cada hombre que llegó a tu vida. Si tienes un comportamiento masculino y de menosprecio hacia los hombres pues va a estar en chino que logres compañía.

Además, si te sientes sola, te será de mucha utilidad aprender a estar contigo misma para dejar de sentirte sola y si aprendes a apreciar a los hombres, entonces atraerás a tu vida a una pareja que camine contigo en la vida no que te quite la soledad. Ir a terapia te ayudará a identificar a qué se debe tu menosprecio por los hombres.