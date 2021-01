Sobrina en relación tóxica

Querida Doctora Corazón, te mando muchos abrazos y bendiciones. Quisiera pedir tu consejo. Una de mis sobrinas tiene un novio, pero este chavo la cela mucho, le hace muchos shows y a cada rato andan en pleitos.

La verdad no sé cómo hablar con ella sin que se sienta ofendida. Creo que esa relación es tóxica y no creo que ella lo merezca, porque es una buena persona. Dame tu consejo, por favor. Leticia, 50 años



Querida Leticia, muchas gracias por tus abrazos y bendiciones, te mando los míos. Me enternece que quieras apoyar a tu sobrina, pero va a ser muy difícil que te escuche porque si en su vida hay violencia sólo sabe relacionarse de esa manera, y ni siquiera puede ver que está en una relación tóxica que va a ser peor conforme pase el tiempo.



Además, dices que a ti te parece que tu sobrina es muy buena persona, pero si ella no se ve a sí misma de esa manera, es evidente que no cree que merezca una sana relación de pareja.