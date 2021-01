Preocupada por tener una maternidad tardía

Hola, Doctora Corazón, te mando un abrazo, quisiera preguntarte, ¿hasta cuándo consideras tú prudente tener hijos? Tengo 40 y ya quiero tener un hijo, no tengo prospecto de padre aún, pero estoy en búsqueda.

Te pregunto esto porque según he leído que después de los 40 ya es muy difícil y ya los niños pueden salir con algún daño o enfermedad. Recurro a ti para que me des tu opinión. Sierra, 40 años





¡Hooola!, querida Sierra, gracias por tu abrazo, te mando el mío. Biológicamente, la edad ideal para tener hijos es antes de los 35 años. Después de esa edad se clasifica a la maternidad como embarazo añoso, y ahí empiezan los de alto riesgo.

Y hoy en día hay muchas mujeres que se embarazan después de los 40 con los riesgos que la edad conlleva para la madre y para el bebé, por eso es muy importante la supervisión médica.

Hay algunas mujeres que ya tienen problemas para tener un embarazo y tienen que recurrir a métodos externos de fecundación. Hay mujeres que logran embarazarse después de los

40, otras no. Creo que a la que le toca ser madre lo será. Así que si realmente es tu deseo lo conseguirás, pero si no ocurre no te obsesiones y canaliza tu energía maternal de otra manera.