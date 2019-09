La novia tiene "gustos finos" y no acepta la realidad

Querida Doctora Corazón, espero que estés bien. Tengo un problema. Mi futura esposa no quiere irse a vivir a un terreno que me dejó la familia, porque se cree de la alta y ella quiere irse a una zona muy "fufurufa". La verdad yo no tengo para comprar algo en otro lado, pero no puedo convencerla. Dame un consejo.

Chacho, 34 años



Querido Chacho, ¿y qué clase de vida creen que van a organizarse con esa diferencia tan significativa? Si ella te ve a ti por encima del hombro, y tú la ves a ella como que te hace el favor de fijarse en ti, ¿a qué le tiran casándose?



El tema ni siquiera es irse a vivir al terreno de tu familia, el tema es que no son una pareja con un proyecto en común, lo cual los condena a fracasar. De hecho, yo te diría que no se casen. Y que si realmente encuentran que sí se interesan en uno al otro, vayan a terapia de pareja para que vean si pueden construir juntos un proyecto de pareja de largo plazo y que los haga feliz a los dos.