Por culpa de un tío puede perder su casa

Un tío está muy endeudado con el banco. El problema es que sacó préstamos a nombre de sus hermanos, y entre ellos está mi mamá, que dejó hipotecada la casa.



La casa le costó mucho trabajo a mi papá para construirla, tanto así que tiene problemas cardiacos delicados y requiere una operación desde hace años, y no se la ha hecho por estar echándole ganas a la casa.



Se me hace algo injusto que mi mamá juegue con todo el sacrificio y el esfuerzo de tantos años de mi padre.Siento que esto que hizo es una muestra de cariño muy grande de él para nosotros, y la verdad no se me hace justo el atrevimiento que se toma mi madre. Estoy un poco molesto y preocupado. Alex, 22 años, estudiante



Respuesta

¡Hola! querido Alex. Se vale que estés enojado y que sientas todo lo que sientes, pero ¿puedes hacer algo para que rescatar la casa de la hipoteca? Lo dudo, entonces te recomiendo que dejes que sean tu papá, tu mamá y tu tío los que resuelvan el asunto de la casa.



Tal vez, la casa esté a nombre de tu mamá, por eso pudo ponerla como garantía del préstamo para su hermano. Duele mucho ver lo que estás viendo tú, pero el asunto de la casa es entre tu papá y tu mamá, así que deja que ellos lo resuelvan. Y tú no pierdas de vista que sea como sea, ella es tu mamá y él es tu papá, y siempre van a serlo, con casa o sin casa.