“Me cuestionan porque consiento mucho a mi hijo”

Querida Doctora Corazón, soy madre soltera de un niño de dos años al que le doy lo que no tengo y consiento muchísimo. Solo que ahora todo el mundo me dice que estoy equivocada, que lo estoy haciendo muy odioso, llorón y demás, y ya ni lo quieren porque les cae mal a todos. ¿Qué debo hacer, si lo único que hago es cuidarlo? Perla, 26 años



Respuesta

Querida Perla, cuidar no es malcriar. Y si te sientes culpable porque lo estás criando sin padre presente, pues te encargo el cuento de lo que va a pasar con esa criatura. Asume que eres una mamá sola y punto, no hay culpa qué perseguir, y tú eres la mamá, y el niño debe saber que eres la que enseña y pone límites para que él no sea insoportable.



Te toca enseñarle hábitos que le sean útiles para la vida. Es importante que tenga

horas para dormir, para comer, para jugar, de manera que aprenda a comprender que se duerme de noche y se juega de día. “Le doy lo que no tengo”, dices. Espero que no te endeudes para comprarle cosas que el niño no necesita. ¿Has observado que un chiquillo de dos años puede jugar con una simple caja? En lo único que se necesita invertir más es en la ropa porque crecen en un suspiro.



No confundas el amor que le tienes con una mala crianza. Necesitas que tu hijo pueda estar con otras personas porque no vive en una isla, y, efectivamente, nadie quiere lidiar con un niño que llora por nada y que quiere que le den todo sin aceptar que existe el no. Aplícate, estás muy a tiempo. Te quedan 5 años para fomentar buenos hábitos en tu hijo, después de eso ya no hay mucho que hacer.