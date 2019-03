Un 10 a cambio de "ser cariñosa"

Doctora Corazón, tengo un problema y no le quiero contar a mis papás. Fíjate que hay una materia en la escuela que no me gusta nada, no le entiendo y prefiero saltarme las clases. El bimestre pasado pasó igual, cuando le dije al profesor que no podía reprobar, me dijo que fuera a su cubículo y lo limpiara bien, ordenara sus cosas y todo y me pasaba con siete. Así le hice y sí me puso siete. El problema es que este bimestre pasó lo mismo y no entré a las clases, pero ahora me dijo que si quería pasar tendría que ser cariñosa con él y que mi calificación puede ir del 6 al 10, depende de qué tan bien me porte. Me da mucho asco sólo de pensarlo, pero me muero de miedo que mis padres se enteren que no entro a clases por irme a fumar yerba con mis amigos.

Estudiante





Respuesta

Buenas tardes, querida Estudiante. Ya me estás diciendo que tienes miedo de que tus padres sepan a lo que te dedicas en horas de clase, pero ¿qué crees? Si no quieres convertirte en una víctima de abuso sexual, lo que hace ese hombre que se dice tu profesor es presionarte para que tengas un sexo que no deseas, así que tendrás que armarte de valor para decirle a tus padres que vas a reprobar la materia porque te sales de las clases. Y tendrás que poner orden en tu vida para sacar esa materia adelante.

Es muy cómodo dejar de hacerte responsable de algo que estás haciendo, pero es necesario que asumas que estás decidiendo reprobar al no echarle galleta a entrar a clase y preguntar todas las dudas que tengas hasta que logres pasar la materia por lo que aprendiste. Así que habla con tus papás y ponte a estudiar.

Nunca es agradable tener sexo cuando no se desea y con quien no se desea, así que no te organices un trauma, que ahora no tienes, y que llevaría tu vida al desastre. Y, por otro lado, es necesario que denuncies a ese seudo profesor, ya que no debe pedir sexo a sus alumnas en ninguna circunstancia, y menos a cambio de calificaciones, y que lo denuncies no te libera de tu responsabilidad de ser una estudiante floja que busca la manera de evadir lo que le toca hacer en este momento que es estudiar. También reconoce tu parte en este desagradable asunto.