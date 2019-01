Su marido se convirtió en un ¿rabo verde?

Doctora Corazón, el otro día estaba viendo la tele con mi esposo, él se paró al baño y dejó su celular en la cama. De pronto le empezaron a caer mensajes de una mujer joven, muy guapa y en paños menores. Él me dijo que eran mensajes de un grupo de Whats app que tiene con sus amigos del trabajo. ¿Crees que sea verdad? ¿Es correcto que se manden estos mensajes? Él tiene 65 años y no creo que esté saliendo con una jovencita, pero tampoco me parece correcto que esté viendo fotos de niñitas desnudas. ¿Es delito? ¿Será que está enfermo y necesita ayuda? Esperanza, 63 años



Respuesta

Buenas tardes, querida Esperanza, lo que hace tu esposo es un delito si es él quien envía las fotos de menores de edad y sólo si alguien lo denuncia. Comprendo que no es nada agradable descubrir que tu compañero de vida ve fotos de mujeres jovencitas en paños menores, pero es real y él ni siquiera pretendió ocultarlo. Si tu marido tiene alguna enfermedad se llama imprudencia. Tal vez a su edad necesita estímulos visuales para excitarse y por eso ve chavitas desnudas. No es agradable descubrirlo, pero dudo mucho que deje de hacerlo aunque se lo pidas, pero a mí no me creas, tú habla con él y dile lo que piensas, que te parece incorrecto que ande en esas ondas estas alturas de la vida de los dos. Díselo y a ver qué pasa.