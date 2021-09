Hondureña triunfa como maquillista de famosos

San Pedro Sula. Katherine Moncada nació en Tegucigalpa, pero por las vueltas del destino se mudó a los Estados Unidos en 2012. Allí es donde decide estudiar maquillaje profesional, llegó sin saber el idioma, pero hizo de su talento una llave al éxito.



“Soy bachiller técnico en Computación y estudiaba Ingeniería en Informática, que no pude terminar porque me mudé a vivir a Los Ángeles, California”, nos cuenta. Fue una amiga quien la motivó a tomar las clases profesionales de maquillaje, ya que Katherine de forma autodidacta aprendió en sus inicios viendo videos.



“Ya luego cuando me decidí fui a la escuela para que me dieran un recorrido y me explicaran de qué se trataba. Me quedé enamorada de todo lo que miré. Siempre mi mamá ha sido el más grande apoyo para mi carrera, la llamé y le dije: ‘me gusta la escuela, me dan el kit para comenzar y ellos me van a explicar cómo comenzar’, y sus palabras fueron: ‘Si lo vas a hacer, hacelo bien. Pensá bien que es tu carrera por la que vas a luchar y no la vas a abandonar’. Y desde ese día no pude dejar el maquillaje nunca más”.



En sus cuatro años de carrera, Katherine ha logrado participar en importantes eventos: Latin Billboards Las Vegas, Los Angeles Fashion Week, Expo quinceañera, Orange CountyFashion Week, entre otros eventos.



“La primera dificultad cuando llegué a los Estados Unidos fue el idioma, yo no hablaba inglés, me metí a estudiar inglés en Santa Monica College. Me llevó vario tiempo saber qué era lo que quería hacer, al principio solo trabajaba para tener dinero para viajar y pagar mis gastos. Cuando el maquillaje llega de una manera profesional a mi vida empiezo a reinventarme. En aquel tiempo trabajaba cuidando niños y ya mi sueldo lo invertía en pagar mis clases, comprar todo el material que necesitaba. Hoy soy muy feliz maquillando”.

¿Cuál ha sido la clave de tu éxito en Estados Unidos?



Desde el principio yo le preguntaba a todo el mundo que si la podía maquillar, vecinas, tías, amigas y a quien se dejara maquillar, buscaba en grupos en Facebook si había alguien que quisiera hacer alguna colaboración y mandaba mensajes.



En Instagram buscaba páginas de fotógrafos que necesitaran maquillistas, y cuando encontraba, inmediatamente mandaba mensaje. La clave de mi éxito ha sido siempre poner primero a Dios; cuando siento que me quiero rendir le pido a Dios que me muestre el camino que debo seguir. He salido a buscar oportunidades, he colaborado muchísimo. Siempre tengo muy buena actitud y estoy dispuesta a ayudar, pero sobre todo amo maquillar y mi pasión por hacerlo se puede palpar.

¿Cómo llegó a conocer a Jenn Morel y Alejandro Nones y trabajar para ellos?

A Jenn Morel la conocí en un gym, pero primero conocí a su hermano, el también cantante Joeli, y luego llegó unas semanas después Jenn con su prometido, el rapero John Hart. La amistad comenzó a fluir y un día empezamos a hablar que a qué se dedicaba todo el mundo, y ahí supe que ellos eran cantantes y ellos supieron que yo era maquillista. Después de eso he trabajado en varios videos de Jenn, Joeli y Jonh hart. A Alejandro Nones lo conocí en el “photoshoot” de una revista que se llama Wingman Magazine, ellos me contrataron. Ese día, el único latino que iba a salir en la revista era él, fue un gran honor conocerlo.





¿Qué le aconsejas a las jóvenes hondureñas que sueñan con convertirse en artistas del maquillaje?

Practiquen mucho, nunca se limiten a un solo tipo de maquillaje, colaboren con modelos y fotógrafos. Nunca piensen que comprar maquillaje, “skin care” y herramientas es un gasto, se llama inversión. Tomen clases de todo lo que puedan, siempre hay algo que aprender. No copien, sean originales. Sin importar el día y la hora trabajen.

A tu criterio, ¿qué cualidades debe tener un emprendedor para triunfar, en especial en Estados Unidos?

Tener perseverancia, ser arriesgado, ser creativo, tener iniciativa, ser entusiasta, ser positivo. Tener flexibilidad y propósitos.

¿Quiénes son las maquillistas que más admiras?

Luis Torres, maquillador mexicano y experto en cejas, él es un ángel en mi vida, ha cambiado completamente mi forma de ver las cosas, ya que, como él dice, ‘siempre se puede más’, y hoy sé que se puede dar más. Alejandra Barraza, maquilladora peruana CEO TNT Agency, es la primera que creyó en mí y me dio la oportunidad de trabajar en Latin Billboards y en otros proyectos, siempre estaré agradecida porque gracias a ellos aprendí de un negocio que no sabía ni entendía. TNT es un hogar, una comunidad muy bonita de maquillistas. Clarissa Reyes, maquilladora mexicana (New York). Ella viene desde abajo y ha logrado tanto que es digno de admirar y todos los días se esfuerza muchísimo por dar y crear muchas cosas.

¿Quiénes son las personas más importantes en su vida personal?

Yo soy una mujer muy apegada a mi familia. Mis abuelos Orlando Hernández y Juana Gomes son las personas que me criaron y educaron, por ellos daría todo lo que soy.



Mi madre Magdalena Hernández, la mujer más trabajando y luchadora, la que siempre me ha apoyado en todas las decisiones que he tomado. Mi novio Diego ha estado ahí desde que comenzó este camino para mí. Ha sido mi cargador de maletas, mi asistente personal sin salario, nunca se ha quejado porque lo dejo por mucho tiempo cuando me voy de viaje, y lo más importante que ha hecho por mí es apoyarme y decirme siempre que yo puedo y que siga adelante y que no me detenga.



No puedo nombrar nombres de amigos porque se me escaparían pero mis amigos son los mejores, me apoyan en todo y me mandan unos mensajes que muchas veces me hacen llorar porque me dicen cosas tan bonitas.



Perfil



Nombre: Katherine Moncada



Nació: Tegucigalpa, 12 de marzo de 1990



Estudió: Maquillaje profesional en TNT Agency



Especialidad: Maquillaje de efectos especiales, con aerógrafo y hair style



Actualizaciones: Portafolio en Clarissa Reyes Academy, Novias y líneas con Luis Torres



Instagram: beautybykathymely

Victoria la Mala y Alejandro Nones

Jenn Morel