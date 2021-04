Amiga con problema alimenticio

Hola, Doctora Corazón, te mando un abrazo, te pido tu ayuda porque quiero ayudar a una amiga, pero no sé cómo. Yo creo que ella tiene un problema alimenticio, ya que siempre se la pasa midiendo calorías y cuidando tooodooo lo que come.



Yo le digo que no se estrese tanto con eso, que le hará daño, pero ella no entiende, tía, todo el día se la pasa contando las calorías y todo eso. Me preocupa demasiado. ¿Qué puedo hacer?

Lucy, 30 años



¡Hooola!, querida Lucy. En primer lugar, te diría que no te preocupes mucho porque la que se va a enfermar vas a ser tú. Así que empieza por relajarte y por darte cuenta que no se puede ayudar a alguien cuando no está pidiendo ayuda.

En segundo lugar, se vale que le digas a tu amiga que te preocupa su comportamiento y que te gustaría que revisara en terapia a qué se debe que en este momento de su vida esté tan concentrada en contar calorías en vez de disfrutar de la comida y llevar una alimentación balanceada.

Si le preocupa subir de peso, debe saber que una alimentación saludable y hacer ejercicio la mantendrán en el peso que le corresponde para su edad y estatura. Insisto, se vale que le digas lo que piensas, pero no esperes que haga lo que a ti te haría sentir mejor. Puedes sugerirle que acuda mejor a un terapeuta o nutricionista para que le oriente.