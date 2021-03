Los mejores productos y ofertas para verano

Si entre sus planes está comprar un buen aire acondicionado para hacerle frente a la época veraniega o adquirir un buen televisor para no perderse sus series favoritas, preste atención a estas fabulosas promociones de Gallo más Gallo, Elektra y USA II.

En el mes del padre es una excelente ocasión para consentir al rey de la casa obsequiándole ya sea un celular o un Smart TV.

Pantalla Led Smart FHD de 43 pulgadas Aiwa. Precio en promoción al crédito con Banco Azteca: L7,995, cuota semanal: L130. Tienda: Elektra

No hay excusa para que no tengas un detalle o le hagas un superregalo. Y si aún sus hijos son demasiado pequeños, otra opción es hacerse un autorregalo, ¿por qué no? ¡El caso es celebrar!

En la siguiente selección de artículos encontrará el mejor detalle para disfrutar esta época de verano en la comodidad del hogar y agasajar al padre hogareño, chef, aficionado a ver televisión y para el apasionados por los celulares.

Megaprecio en aire minisplit Midea de 12000 BTU inverter. Nuevos: L8,495. Tienda: USA II

Estufa de gas Mabe 30’, 6 quemadores. Precio: L7,595, cuota quincenal: L197, ahorra: L1,400. Participa en sorteos de combos veraniegos por tus compras al crédito mayores a L7,500

Tienda: Gallo más Gallo

Refrigeradora automática Samsung 13 pies. Precio: L14,995, cuota quincenal: L380, ahorra L1,000

Tienda: Gallo más Gallo

Lavadora automática Mabe 18 kilos, precio: L10,995, cuota quincenal: Ll,291, ahorra: L2,300

Tienda: Gallo más Gallo